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Штучний інтелект уперше намалював автопортрет

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Штучний інтелект уперше намалював автопортрет
Використання штучного інтелекту в мистецтві – це нова межа для арт-ринку
фото з відкритих джерел

Тест був проведений компанією Hiscox, яка вивчає вплив мистецтва, створеного штучним інтелектом, на людей-художників

Штучний інтелект уперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд. Про це пише Daily Star.

Штучний інтелект «знає», що він не людина, а лише комп'ютерна система, тож міг би зобразити себе як робота чи політика. Натомість ШІ намалював себе як суміш 40 художників, які завантажили в програму власні селфі.

Цей тест був проведений страховою компанією Hiscox, щоб відзначити запуск свого першого звіту Art and AI Report. У звіті розглядається вплив штучного інтелекту на світ мистецтва та етична дилема, що оточує мистецтво, створене штучним інтелектом.

Автопортрет ШІ
Автопортрет ШІ

Оскільки ШІ-генератори зображень розвивають здатність створювати нові роботи, вивчаючи навички людей-художників з різних епох, в одному творі можуть поєднуватися роботи від да Вінчі до Бенксі та всіх, хто перебуває між ними.

Автопортрет ШІ
Автопортрет ШІ

Причина зацікавленості Hiscox в цьому полягає в тому, що це часто робиться без надання компенсації живим художникам або отримання їхньої згоди.

Насправді, за даними страховика, 77% колекціонерів і 78% любителів мистецтва заявили, що художники повинні отримувати справедливу компенсацію за те, що їхні роботи використовуються моделями зі штучним інтелектом.

Штучний інтелект уперше намалював автопортрет фото 1

Щоб пролити світло на цю ймовірну несправедливість, Hiscox провела тест і виплатила компенсацію всім своїм 40 художникам.

Hiscox виявив, що більш ніж третина (37%) колекціонерів стурбовані тим, що роботи художників використовуються без їхнього дозволу.

Штучний інтелект уперше намалював автопортрет фото 2

Роберт Рід, керівник відділу мистецтва та приватних клієнтів Hiscox, прокоментував результати дослідження: «Використання штучного інтелекту в мистецтві – це нова межа для арт-ринку, яка несе в собі як ризики, так і можливості. Використання передових технологій може стати фантастичним творчим інструментом, але наше дослідження показує, що в індустрії все ще існують проблеми, з якими доводиться стикатися, особливо коли йдеться про прозорість і винагороду. Немає нічого поганого в тому, що ШІ вчиться творити мистецтво, вивчаючи і засвоюючи людське мистецтво, якщо це відбувається етично, прозоро і чесно».

Звіт Hiscox Art and AI Report виявив, що 42% колекціонерів та ентузіастів мистецтва мають етичні проблеми, пов'язані з мистецтвом штучного інтелекту, тоді як більш ніж третина (37%) колекціонерів стурбовані порушенням авторських прав.

Звіт також виявив, що серед колекціонерів (82%) та ентузіастів (76%) існує сильне бажання чіткого маркування, щоб відрізнити мистецтво, створене штучним інтелектом, від контенту, створеного людиною.

Роберт підсумував: «Ступінь, до якого мистецтво, створене штучним інтелектом, імітує або навіть копіює створені людиною твори мистецтва, які існують, а також прозорість використання штучного інтелекту при створенні творів мистецтва, є одними з основних питань, які визначатимуть майбутнє не лише мистецтва, створеного штучним інтелектом, а й ринку в цілому».

Раніше OpenAI представила нову модель штучного інтелекту Sora, яка перетворює текст у відео. Її роботу вперше продемонстрували в лютому цього року. 

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Теги: Бенксі робота штучний інтелект модель мистецтво політика селфі

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