Демограф пояснила, яка небезпека чекає на Україну після скасування військового стану

Експертка: Переважна частина тих, хто виїхав, вони виїхали в перші місяці війни 2022 року

Лібанова: Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть

Після скасування воєнного стану Україна може отримати другу хвилю еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок за кордон. Таке побоювання виразила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.

За її словами, цим ризиком «не можна не нехтувати». «Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут треба намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону з тим, щоб і зокрема, зменшити новий відплив звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води – бажання поїхати буде менше», – переконана експертка.

Також вона зауважила, що шанс повернути 17-річних хлопців, які легально виїхали, в України ще є. Але тут знову постає питання того, коли та як закінчиться війна.

До слова, Лібанова звернула увагу на те, що немає сплесків еміграції через блекаути. «Повірте, я слідкую за цим дуже уважно. Переважна частина тих, хто виїхав, вони виїхали в перші місяці війни 2022 року», – додала директорка інституту. Вона зауважила, що «тоді в березні було дуже страшно».

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Елла Лібанова заявляла, що в Україні більше не буде 50 млн громадян, тому країна повинна перебудувати структуру економіки так, щоб можна було обійтися й меншою кількістю населення.

«Ані 50, ані 40 мільйонів громадян в Україні уже не буде. Хіба що у випадку інтенсивної імміграції. Але це вже будуть не українці і, скоріше за все, навіть не європейці», – сказала Лібанова. Експертка зауважила, що для демографії країни має значення щільність населення.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.