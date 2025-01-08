Понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за кандидатів в Антикорупційну раду при Міноборони

Відомство наголосило, що попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування і спроби вплинути на перебіг конкурсу було зупинено

Результати онлайн-голосування обіцяно оприлюднити протягом 5 робочих днів

Міністерство оборони України оголосило про завершення онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради. У голосуванні взяли участь понад сто тисяч людей. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Так, 7 січня 101 215 українців взяли участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Результати онлайн-голосування передали відповідній Комісії для перевірки. Їх обіцяють оприлюднити протягом 5 робочих днів.

Відомство наголосило, що попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування і спроби вплинути на перебіг конкурсу було зупинено, адже саме через атаки на українську IT-інфраструктуру голосування було доступне виключно для користувачів українських мереж.

Низка користувачів звернули увагу на значну кількість голосів з однакової IP-адреси.

Міністерство пояснило це тим, що Міноборони застосовує спеціальні сервіси для захисту від кіберзагроз. Подібні технології також можуть використовуватися на пристроях користувачів з увімкненими програмними засобами, що анонімізують трафік. Через це для низки користувачів реєструвалась однакова IP-адреса – 127.0.0.1.

Особа кожного користувача верифікувалась завдяки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, а спеціально призначена команда швидкого реагування контролювала прозорість процесу, запевнило Міноборони.

«Особливу увагу приділили забезпеченню можливості голосування для військових на фронті. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу захисники також змогли взяти участь у виборах складу антикорупційної ради», – додало міністерство.

Нагадаємо, 7 січня, стартувало голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Воно тривало з 09:00 до 21:00 на офіційному ресурсі Міноборони. До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів.

До слова, у четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць.

Під час голосування спостерігались значні технічні збої, зокрема нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та «Дія.Підпис». Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.

Так, для нового голосування команда Міністерства розвинула програмне забезпечення для готовності до високого навантаження, провела ретельні функціональні та навантажувальні тестування, розробила сценарії розв’язання нештатних ситуацій.

Крім того, на день голосування призначена команда швидкого реагування з трьох адміністраторів, які будуть контролювати прозорість і демократичність процесу.