Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за кандидатів в Антикорупційну раду при Міноборони

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за кандидатів в Антикорупційну раду при Міноборони
Відомство наголосило, що попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування і спроби вплинути на перебіг конкурсу було зупинено
фото з відкритих джерел

Результати онлайн-голосування обіцяно оприлюднити протягом 5 робочих днів

Міністерство оборони України оголосило про завершення онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради. У голосуванні взяли участь понад сто тисяч людей. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Так, 7 січня 101 215 українців взяли участь в онлайн-голосуванні за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Результати онлайн-голосування передали відповідній Комісії для перевірки. Їх обіцяють оприлюднити протягом 5 робочих днів.

Відомство наголосило, що попри DDoS-атаку, технічна команда захистила процес голосування і спроби вплинути на перебіг конкурсу було зупинено, адже саме через атаки на українську IT-інфраструктуру голосування було доступне виключно для користувачів українських мереж.

Низка користувачів звернули увагу на значну кількість голосів з однакової IP-адреси.

Міністерство пояснило це тим, що Міноборони застосовує спеціальні сервіси для захисту від кіберзагроз. Подібні технології також можуть використовуватися на пристроях користувачів з увімкненими програмними засобами, що анонімізують трафік. Через це для низки користувачів реєструвалась однакова IP-адреса – 127.0.0.1.

Особа кожного користувача верифікувалась завдяки авторизації через партнерські сервіси BankID та Дія.Підпис, а спеціально призначена команда швидкого реагування контролювала прозорість процесу, запевнило Міноборони.

«Особливу увагу приділили забезпеченню можливості голосування для військових на фронті. Завдяки доступу до сайту через термінали Starlink та технічному супроводу захисники також змогли взяти участь у виборах складу антикорупційної ради», – додало міністерство.

Нагадаємо, 7 січня, стартувало голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Воно тривало з 09:00 до 21:00 на офіційному ресурсі Міноборони. До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів. 

До слова, у четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць.

Під час голосування спостерігались значні технічні збої, зокрема нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та «Дія.Підпис». Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.

Так, для нового голосування команда Міністерства розвинула програмне забезпечення для готовності до високого навантаження, провела ретельні функціональні та навантажувальні тестування, розробила сценарії розв’язання нештатних ситуацій.

Крім того, на день голосування призначена команда швидкого реагування з трьох адміністраторів, які будуть контролювати прозорість і демократичність процесу.

Читайте також:

Теги: Міноборони кібератака інтернет технології Україна робота Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній член проводу УНА-УНСО вважає, що на Кавказі зрештою Росії не буде
Юрій Тима: Чечня повстане. У Сирії теж довго нічого не відбувалось
18 грудня, 2024, 22:00
Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му
Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му Якість життя
1 сiчня, 13:11
До падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів
Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні
10 грудня, 2024, 01:18
Стартова ціна, яку поставив автор лота, дорівнює 30 тис. російських рублів
Окупанти виставили на аукціон українське шампанське, викрадене із Бахмута (фото)
11 грудня, 2024, 17:27
Антикорупціонеру Лємєнову, якого судять за ухиляння від армії, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом прибула сьогодні до Києва
До Києва прибула литовська делегація на чолі з прем'єр-міністром
20 грудня, 2024, 13:38
У новий пакет допомоги увійшли дві пускові установки Patriot
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список
23 грудня, 2024, 15:10
25 грудня, в день Різдва, російські війська вчергове масовано атакували українську енергетику
Спецспредставник США Келлог відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні на Різдво
25 грудня, 2024, 19:20
Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень
Розвідка та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі (відео)
30 грудня, 2024, 10:44

Суспільство

Понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за кандидатів в Антикорупційну раду при Міноборони
Понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за кандидатів в Антикорупційну раду при Міноборони
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
Державний центр зайнятості назвав офіційну кількість безробітних  в Україні
Державний центр зайнятості назвав офіційну кількість безробітних  в Україні
Директор «Укрпошти» пояснив владі, чому його небезпечно звільняти
Директор «Укрпошти» пояснив владі, чому його небезпечно звільняти
На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину
На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину
У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина
У Карпатах з гори Брецкул зійшла снігова лавина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
37K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
22K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
12K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
12K
Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Новини

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
6 сiчня, 05:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua