Австралійські вчені б'ють на сполох щодо скорочення запасів риби у світі

Глобальні запаси риби значно менші, ніж вважалося раніше

Нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що навіть ті наукові рекомендації, які раніше були основою для встановлення квот на вилов риби, виявилися надто оптимістичними. Експерти, такі як Райнер Фрезе із Центру океанічних досліджень імені Гельмгольця та Деніел Полі з Університету Британської Колумбії, стверджують, що існуючі моделі оцінки запасів риби надто складні та не завжди враховують важливі екологічні принципи.

«Через надмірний вилов є загроза світовим рибним запасам, вони вже скоротилися. Однією з головних причин цієї руйнівної тенденції є те, що політики в різних країнах часто ігнорували потребу в обмеженні вилову в тих обсягах, які розрахували вчені. Але тепер стало зрозуміло, що навіть ці наукові рекомендації часто були не надто суворими», – пише видання.

Учені проаналізував дані з 230 джерел, які оцінюють запаси риби у всьому світі, та виявили, що ці оцінки часто були надто оптимістичними. На думку австралійських експертів, стандартні оцінки запасів використовують моделі, які можуть включати понад 40 різних параметрів, що робить оцінки невиправдано складними. Закликаючи до перегляду підходів, дослідники пропонують використовувати екологічно чисті знаряддя лову, зменшити вилов кормової риби та створити захищені зони задля забезпечення стійкості екосистеми.

До слова, несприятливі погодні умови у поточному році погіршили умови розведення лососевих у Норвегії. Морська теплова хвиля, викликана Ель-Ніньо, змінилася різким похолоданням, тому в 2024 році смертність риби на фермах з розведення лосося в Норвегії зросла до рекордних 16,7%. Норвегія – найбільший виробник атлантичного лосося, на частку якого припадає 50% світового ринку.