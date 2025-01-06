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Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка окупанти розстрілялм двох українських військових
фото: Офіс генпрокурора України

Дії окупантів є порушенням Женевських конвенцій, які забороняють вбивство військовополонених, і кваліфікуються як тяжкий воєнний злочин

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу двох полонених військовослужбовців Збройних Сил України у Волноваському районі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За оперативними даними, 3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка, російські окупанти захопили двох українських військових. Полонених вивели з укриття під прицілом автоматів та розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній загибелі, ворог зробив кілька додаткових пострілів.

Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, які забороняють вбивство військовополонених, і кваліфікуються як тяжкий воєнний злочин.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цього злочину. Розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Всі докази свідчать, що російські військові порушили міжнародні норми щодо поводження з полоненими, і зараз триває робота щодо притягнення винних до відповідальності. 

Нагадаємо, російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

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Теги: окупанти прокуратура вбивство прокурор військові укриття розслідування злочин робота ворог

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