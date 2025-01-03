Як віддалена робота впливає на психічне та фізичне благополуччя: опитування

Віддалена робота часто озачає біль у спині, причиною якого може бути тривале сидіння

23% опитаних працівників, які працюють віддалено, вказали на проблеми з психічним здоров’ям

Дослідники з благодійної організації Better опитали більше 2000 осіб у Великої Британії про їхні робочі місця, щоб з'ясувати, що робить робоче середовище для них ідеальним, які переваги вони вважають найбільш важливими і як робота впливає на їхнє психічне здоров'я, досліджуючи зв'язок між характером роботи, що змінюється, і благополуччям співробітників.

Опитування показало, що в середньому респонденти брали чотири лікарняні дні за останній рік, при цьому 56% перепусток були викликані фізичними нездужаннями. 23% вказали на проблеми з психічним здоров'ям, а 18% повідомили, що причиною їхньої відсутності стала втома. Багато хто також заявляв про те, чи відчувають перевантаження та вигоряння на роботі. Крім того, кожен десятий опитаний брав лікарняний через проблеми з опорно-руховим апаратом, наприклад, біль у спині, який може виникати через тривале сидіння.

Багато хто вказував, що робота знижувала їхню здатність залишатися фізично активними (17%). Це могло відбуватися як через необхідність працювати допізна та відсутності часу на відвідування спортзалу, так і через те, що люди були надто зайняті, щоб встигнути на прогулянку під час обідньої перерви.

Однак опитування людей, які мали повністю віддалену роботу або гібридний формат зайнятості, показало інші результати. 47% респондентів наголосили, що робота з дому надає їм більше часу для занять фізичною активністю.

Крім того, 25% опитаних повідомили, що віддалена робота покращила їхню можливість займатися спортом, а 16% заявили, що вона значно збільшила кількість тренувань.

Таким чином віддалена робота дозволяє людям приділяти більше часу своєму фізичному та психічному здоров'ю. Люди, які регулярно займаються спортом, мають менший ризик розвитку серйозних захворювань, таких як інсульт, діабет 2 типу та рак. Фізична активність також сприяє зниженню ймовірності депресії та покращує загальний психічний стан.

До слова, українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі. Проте ситуація на ринку праці змінюється. Відповідно до звіту Gi Group, відбулося стрімке зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін і Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, яке за рік зросло втричі.