Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України

Шмигаль: «Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно»

За словами прем'єра, Україна має всі ресурси та можливості для відбудови, не чекаючи завершення війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій та профільними міністерствами щодо відновлення України та заявив, що уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову. Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

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«Україна вже розпочала відновлення. Маємо всі ресурси та можливості для відбудови зараз, не чекаючи завершення війни», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що під час наради з керівниками ОВА та міністерствами обговорювався хід відновлення країни.

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«Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно», – написав прем’єр.

Зазначається, що серед важливих питань, які порушувалися, – допомога людям на ремонт пошкодженого житла. За словами прем'єр-міністра, програма «єВідновлення» вже працює, однак потрібно збільшувати темпи виплат. Також завершується робота над електронною системою компенсації за зруйноване майно – у серпні система має запрацювати.

Шмигаль закликав голів ОВА активніше комунікувати з міністерствами про можливі бюрократичні перепони з метою пришвидшення відновлення на місцях.

Нагадаємо, зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року. Також зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.

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До слова, за тиждень (з 2 по 8 липня) ціни на електроенергію для промислових споживачів знизилися майже на 30%.

Якщо 2 липня гуртові ціни складали 2,93 грн/кВт година, то на 8 липня ціни зменшилися до 2,11 грн/кВт година. Щобільше, в Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні й на 35-40% менші, ніж в сусідніх країнах ЄС. В Україні ціна €52 за 1 МВт годину, тоді як в Угорщині, Словаччині та Чехії – понад €82 за 1 МВт годину.