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Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України
Шмигаль: «Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно»
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра, Україна має всі ресурси та можливості для відбудови, не чекаючи завершення війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій та профільними міністерствами щодо відновлення України та заявив, що уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову. Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

«Україна вже розпочала відновлення. Маємо всі ресурси та можливості для відбудови зараз, не чекаючи завершення війни», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що під час наради з керівниками ОВА та міністерствами обговорювався хід відновлення країни.

«Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно», – написав прем’єр.

Зазначається, що серед важливих питань, які порушувалися, – допомога людям на ремонт пошкодженого житла. За словами прем'єр-міністра, програма «єВідновлення» вже працює, однак потрібно збільшувати темпи виплат. Також завершується робота над електронною системою компенсації за зруйноване майно – у серпні система має запрацювати.

Шмигаль закликав голів ОВА активніше комунікувати з міністерствами про можливі бюрократичні перепони з метою пришвидшення відновлення на місцях.

Нагадаємо, зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року. Також зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку.

До слова, за тиждень (з 2 по 8 липня) ціни на електроенергію для промислових споживачів знизилися майже на 30%.

Якщо 2 липня гуртові ціни складали 2,93 грн/кВт година, то на 8 липня ціни зменшилися до 2,11 грн/кВт година. Щобільше, в Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні й на 35-40% менші, ніж в сусідніх країнах ЄС. В Україні ціна €52 за 1 МВт годину, тоді як в Угорщині, Словаччині та Чехії – понад €82 за 1 МВт годину.

Теги: війна Україна уряд Денис Шмигаль

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