Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)

Українські захисники просунулися південніше Бахмута

Українські захисники 26 червня відкинули окупантів під Бахмутом у Донецькій області і підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

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Українські захисники просунулися у районі населеного пункту Курдюмівка, яка розтошована південніше Бахмута. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу після успішних штурмових дій показали, які підіймають державний прапор на Курдюмівській дамбі.

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Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, Українським силам під час контрнаступу вдалося зламати оборону російської армії під Донецьком та вийти за лінію окупації 2014 року.

Як повідомлялося, Сили оборони України продовжують виганяти російських загарбників із Мелітопольського, Бердянського та Бахмутського напрямків. За словами речника, російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.