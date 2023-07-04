Росія вдалася до нової тактики, щоб зірвати український контрнаступ

Ворог активно використовує протитанкові міни

В останні тижні Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії.

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Як зазначається у зведенні, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін.

За даними британської розвідки, у деяких районах щільність замінованих полів вказує на те, що росіяни, ймовірно, використали набагато більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною. Уповільнивши наступ ЗСУ, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, ударними вертольотами та артилерією.

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«Хоча Росія досягла певного успіху при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, що російські загарбники розмістили близько 180 тис. своїх бойовиків у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ. Лише на Бахмутському напрямку перебуває приблизно 50 тис. окупантів.

Також росіяни побоюються, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро у Херсонській області. Російські «воєнкори» скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі.