Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото
Після удару ракети на базі окупантів 10 червня виникла пожежа
фото із соцмережі

9 червня ракети влучили в пансіонат «Експрес», де розташована база окупантів

Журналісти проєкту «Схеми» опублікували знімки з супутника Planet Labs за 15 червня, на яких наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве на Арабатській стрілці окупованої частини Херсонської області.

Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото фото 1
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото фото 2

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України також завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Зазначається, що удари були завдані по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

Після обстрілу окупованого Геніческа російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.

10 червня вранці на окупованій російськими загарбниками Арабатській стрілці знову прогриміли вибухи. Близько 5 години ранку було завдано ударів по місцях дислокації окупантів. Одна з ракет влучила в будівлю. На місці прильоту велика пожежа. Місцеві мешканці повідомили, що прилетіло в «Будівлю професора Козявкіна». Була інформація, що серед постраждалих під час удару, ймовірно, гауляйтер Володимир Сальдо.

 

Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти у паніці посилюють ППО на Арабатській стрілці після ударів ЗСУ
Окупанти у паніці посилюють ППО на Арабатській стрілці після ударів ЗСУ
9 червня, 19:45
На місці влучання ракети виникла велика пожежа
ЗСУ знову вдарили по позиціях окупантів на Арабатській стрілці (відео)
10 червня, 07:56
У базу окупантів прилетіла ракета
ЗСУ вдарили по готелю на Арабатській стрілці, де перебував Сальдо – ЗМІ (відео)
10 червня, 12:31

Події в Україні

Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
Велика пожежа під Курськом і військова допомога від Іспанії: головне за ніч
Велика пожежа під Курськом і військова допомога від Іспанії: головне за ніч
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
16K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
9583
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
9483
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
9192
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
7113
Барон Мюнхгаузен відпочиває. Путін шокував своїх «воєнкорів»

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту