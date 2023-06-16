Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото

9 червня ракети влучили в пансіонат «Експрес», де розташована база окупантів

Журналісти проєкту «Схеми» опублікували знімки з супутника Planet Labs за 15 червня, на яких наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве на Арабатській стрілці окупованої частини Херсонської області.

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Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди від пожеж - це помітно у порівнянні зі знімком за 26 травня.

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України також завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Зазначається, що удари були завдані по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

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Після обстрілу окупованого Геніческа російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.

10 червня вранці на окупованій російськими загарбниками Арабатській стрілці знову прогриміли вибухи. Близько 5 години ранку було завдано ударів по місцях дислокації окупантів. Одна з ракет влучила в будівлю. На місці прильоту велика пожежа. Місцеві мешканці повідомили, що прилетіло в «Будівлю професора Козявкіна». Була інформація, що серед постраждалих під час удару, ймовірно, гауляйтер Володимир Сальдо.