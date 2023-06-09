Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки

Зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року

РФ намагається змусити Україну поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса

Чорноморська зернова ініціатива (BSGI) була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак Росія, ймовірно, продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року.

«Росія, ймовірно, намагається змусити поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює», – йдеться в повідолменні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідка Британії зазначає, що ймовірно російська риторика та перешкоджання BSGI будуть лунати за кілька тижнів до наступного кінцевого терміну продовження, 16 липня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія змінила рішення щодо імпорту українського зерна.

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.