Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки
Зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року
фото ілюстративне

РФ намагається змусити Україну поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса

Чорноморська зернова ініціатива (BSGI) була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року. Однак Росія, ймовірно, продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року.

«Росія, ймовірно, намагається змусити поступитися щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює», – йдеться в повідолменні.

Розвідка Британії зазначає, що ймовірно російська риторика та перешкоджання BSGI будуть лунати за кілька тижнів до наступного кінцевого терміну продовження, 16 липня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія змінила рішення щодо імпорту українського зерна.

До слова, триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: росія зерно Україна британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна нейтралізувала щонайменше 90% російських БПЛА, що атакували
Найінтенсивніша атака «Шахедами». Британська розвідка назвала місяць та мету РФ
5 червня, 09:38
6 червня посеред ночі окупанти підірвали дамбу на Каховському водосховищі
Британська розвідка вивчає обставини підриву Каховської ГЕС
7 червня, 06:13
Каховська ГЕС була зруйнована близько 3:00 ранку. До 12:00 всю велику частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено
Британська розвідка прогнозує погіршення структури Каховської греблі: чим це загрожує
7 червня, 09:41

Економіка

Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки
Що РФ хоче взамін на продовження «зернової угоди»: дані британської розвідки
Ціна війни: Рахункова палата оприлюднила видатки держбюджету
Ціна війни: Рахункова палата оприлюднила видатки держбюджету
Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС
Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС
Податкова реформа «10-10-10». Зеленський назвав плюси та мінуси
Податкова реформа «10-10-10». Зеленський назвав плюси та мінуси
Міноборони хоче повернути постачальників, що купували яйця по 17 грн – політолог
Міноборони хоче повернути постачальників, що купували яйця по 17 грн – політолог
Україна терміново побудує нові водогони
Україна терміново побудує нові водогони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
20K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
13K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
11K
Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС
11K
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу
8884
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту