У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)

Один модуль вміщує до 20 осіб, можна зібрати кілька секцій

У Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Воно виготовлено з високоякісного бетону. Може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Один модуль вміщує до 20 осіб. Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент. Всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

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«Ми розглядаємо питання встановлення укриттів модульного типу в столиці. Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Досвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця дуже важливий. Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві», – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше повідомлялося, що в Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів.