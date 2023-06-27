Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)
Встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент
фото: КМВА

Один модуль вміщує до 20 осіб, можна зібрати кілька секцій

У Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«Воно виготовлено з високоякісного бетону. Може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. Один модуль вміщує до 20 осіб. Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей, можна зібрати дві, три і навіть більше секцій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент. Всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

4 фото
На весь екран

«Ми розглядаємо питання встановлення укриттів модульного типу в столиці. Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Досвід показав, що під час ракетних загроз час, за який людина може дістатися до безпечного місця дуже важливий. Після детального вивчення усіх споруд даного типу, буде прийняте рішення де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві», – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше повідомлялося, що в Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів.

Теги: Київ війна укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги
У Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів: названо райони (фото)
Сьогодні, 14:07
Адміністрації мають забезпечити до 30 червня вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які не можуть використовуватися населенням для укриття
Зеленський доручив посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів – указ
Вчора, 16:41
Мер Києва Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко
Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям
Сьогодні, 17:27

Новини

У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)
У столиці з’явилося перше мобільне бетонне укриття (фото, відео)
Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям
Неналежний стан укриттів. Уряд ухвалив кадрові рішення та оголосив догани посадовцям
Платний проїзд для школярів: деталі від КМДА
Платний проїзд для школярів: деталі від КМДА
День Конституції у Києві. Список заходів
День Конституції у Києві. Список заходів
У Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів: названо райони (фото)
У Києві встановлено перші системи автоматизованого доступу до укриттів: названо райони (фото)
КМДА назвала кількість безкоштовних квартир для переселенців, які вже придбало місто
КМДА назвала кількість безкоштовних квартир для переселенців, які вже придбало місто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
43K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
36K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
29K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
28K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту