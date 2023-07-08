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Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом
На Бахмутському напрямку є просування ЗСУ на декількох ділянках
фото: Генштаб ЗСУ

Розвідка назвала причину поразок окупаційних військ на Бахмутському напрямку

У перші дні липня українські сили досягли стабільних успіхів під час контрнаступу на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

«Після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює Росія», – повідомила розвідка.

Британські військові зазначили, що викликом для російських військових, швидше за все, є поганий моральний стан, поєднання різнорідних підрозділів і обмежена здатність знаходити і вражати українську артилерію.

У британській розвідці додали, що російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як один із небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців, однак не має значних резервів.

Британська розвідка заявила про стабільні успіхи ЗСУ під Бахмутом фото 1

Як повідомило 7 липня Міністерство оборони України, українським силам вдалося просунутись на понад кілометр на Бахмутському напрямку.

Теги: Бахмут війна росія ЗСУ британська розвідка

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