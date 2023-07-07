МВФ покращив економічні прогнози щодо України
Показник інфляції в Україні станом на травень 2023 року знизився до 15,3%
Зростання реального ВВП в Україні станом на травень вже досягло «плюс» 2,4% порівняно з «мінус» 29,1% наприкінці минулого року. Також зменшилися показники інфляції та покращилися умови на валютному ринку. Про це йдеться в оприлюдненому у п’ятницю документі МВФ за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.
«Останній аналіз даних свідчить про більш стійку економічну діяльність, ніж на момент затвердження програми EFF», – зазначається у документі.
Зокрема, переглянутий у бік покращення показник зростання реального ВВП в 2022 році (з «мінус» 30,3% до «мінус» 29,1%). Це сталося завдяки більш потужній динаміці в IV кварталі минулого року, коли господарства та компанії в Україні краще адаптувалися до відключення електропостачання.
Крім того, у І кварталі 2023 року зростання ВВП підвищилося до «плюс» 2,4%, «що свідчить про значне відновлення економічної активності», а також подальшу адаптацію бізнесу й домогосподарств під час війни. «Опитування підприємств підтверджують поліпшення настроїв», – зазначається у документі.
Натомість як непередбачений ризик вказується руйнування Каховської греблі, що «може вплинути на зростання через втрату орних земель, міграцію та порушення роботи промислових об’єктів, у тому числі через брак води та електроенергії».
Показник інфляції в Україні станом на травень 2023 року знизився до 15,3% у річному вимірі з 26,6% станом на кінець 2022 року. Базова інфляція (не враховує зміни цін на продовольство й електроенергію) також знизилася до 15,6% у травні з 22,6% наприкінці 2022 року. Як зазначили у Фонді, це відобразило зусилля щодо оптимізації поставок продуктів харчування й пального, швидкого відновлення енергетичного сектору після атак, а також зміцнення готівкового курсу гривні.
Зауважується, що тарифи на електроенергію для домогосподарств зростуть більш ніж на 60% з червня, однак це незначною мірою вплине на інфляцію через низьку базу.
Водночас зазначається, що в Україні покращилися умови на валютному ринку через продовження зовнішніх надходжень та сезонні чинники, зокрема продажі валюти сільськогосподарськими виробниками. Різниця між офіційним та готівковим курсами стабілізувався на рівні близько 2-4% з березня, тоді як місячний чистий продаж валюти НБУ стабілізувався на рівні $1,6 мільярда в березні-травні порівняно з $2,9 млрд узимку.
При цьому у МВФ вказали на погіршення показників бюджетного дефіциту порівняно з минулим роком, «оскільки вищі прибутки були більш ніж компенсовані більшими витратами впродовж перших чотирьох місяців 2023 року». У цьому зв’язку зазначається, що сукупний загальний бюджетний дефіцит сягнув близько 185 мільярдів грн протягом перших чотирьох місяців року порівняно зі 130 млрд грн у цей же період минулого року.
Нагадаємо, 3 липня Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.
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