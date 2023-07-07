Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%
В Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні
фото з відкритих джерел

16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС

За тиждень (з 2 по 8 липня) ціни на електроенергію для промислових споживачів знизилися майже на 30%.

Про це свідчать дані ДП «Оператор Ринку». 

Якщо 2 липня оптові ціни складали 2,93 грн/кВт година, то на 8 липня ціни зменшилися до 2,11 грн/кВт година. Більше того, в Україні ціни на електроенергію станом на 8 липня будуть найнижчі в регіоні і на 35-40% менші, ніж в сусідніх країнах ЄС. В Україні ціна 52 євро за 1 МВт годину, тоді як в Угорщині, Словаччині та Чехії – понад 82 євро за 1 МВт годину.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.

Теги: Україна енергетика тарифи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмін полоненими: СБУ показала щемливе відео
Обмін полоненими: СБУ показала щемливе відео
Вчора, 21:04
Олаф Шольц дуже довго не хотів визнавати Путіна злочинем
Звідки у Європи взявся страх втратити Росію (а не нас)
5 липня, 08:52
Національна збірна команда України виборола 41 медаль
Європейські ігри: Україна посіла третє місце в медальному заліку
3 липня, 07:36
Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів за добу
Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
2 липня, 15:45
НКРЕКП
НКРЕКП своїм рішенням ставить державний Гарпок під загрозу банкрутства – депутати
27 червня, 18:05
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба
Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
18 червня, 14:58
«Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
12 червня, 17:17
Росія будуватиме в Угорщині два нові ядерні реактори
Будівництва ядерних реакторів РФ в Угорщині: Україна направила ноту Єврокомісії
8 червня, 17:29
У Новій Каховці затоплений центр міста
Підрив Каховської дамби: Україна передала у Міжнародний кримінальний суд необхідну інформацію
7 червня, 16:58

Економіка

За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%
За тиждень ціни на електрику для промисловості упали на майже на 30%
Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї: деталі
Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї: деталі
Рішення НКРЕКП обвалить сектор відновлюваної енергетики влітку – юрист
Рішення НКРЕКП обвалить сектор відновлюваної енергетики влітку – юрист
Ціни на електрику для промисловості в Україні упали на 35% – Оператор ринку
Ціни на електрику для промисловості в Україні упали на 35% – Оператор ринку
Відсутність нижнього прайс-кепа на електроенергію призведе до збитків на балансуючому ринку – «Перша енергетична рада»
Відсутність нижнього прайс-кепа на електроенергію призведе до збитків на балансуючому ринку – «Перша енергетична рада»
Влада б’є на сполох: популістичні соціальні гарантії заганяють державу у суди
Влада б’є на сполох: популістичні соціальні гарантії заганяють державу у суди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
17K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
15K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
9219
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9171
Американський лендліз тепер і під час Другої світової, відчуйте різницю
9005
ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках: ISW повідомив деталі

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту