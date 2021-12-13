Уряд б'є на сполох: вітчизняні породи корів опинились на межі зникнення

Агровиробникам стає невигідно розводити тварин локальних порід, бо вони не можуть конкурувати із зарубіжними генотипами за показниками продуктивності

Вітчизняні породи корів в українському агропромисловому комплексі поступово витісняються іноземними. Щоб цінний генетичний фонд українського поголів’я не опинився на межі зникнення, Мінагрополітики планує з наступного року запровадити державну підтримку підприємств, що спеціалізуються на розведенні корів місцевих порід. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Наразі місцеві локальні породи складають всього близько 10% від загальної кількості поголів’я великої рогатої худоби в Україні, для прикладу в Європі цей показник становить 60%.

Господарства, що розводять тварин вітчизняних порід, не можуть конкурувати із високопродуктивними зарубіжними генотипами за основними параметрами продуктивності. Але зважаючи на їх унікальні біологічні особливості, ці породи потребують збереження свого унікального генофонду.

Через це у Мінагрополітики вирішили вже з наступного року запровадити державну підтримку господарств та підприємств, що розводять худобу місцевих порід.

Бюджетний запит на 2022 рік щодо виділення коштів для відповідної дотації подано до Міністерства фінансів України.

Раніше повідомлялося, що арабська країна візьметься за розведення корів в Україні.

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