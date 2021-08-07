Корів усе менше, яке молоко споживають українці? Відомий виробник прояснив ситуацію

Власник крупного виробника молокопродукції розказав, як підприємства викручуються в умовах дефіциту сировини

Молочний ринок останнім часом працює в умовах дефіциту молока. Тому дуже багато виробників використовують сухі суміші. Така продукція, в основному, йде на експорт. Про це у інтерв’ю Latifundist.com розповів генеральний директор молочної компанії «Волошкове поле» Андрій Табалов.

Водночас на якості кінцевого продукту використання сухих компонентів не позначається, запевнив він.

«У країнах Близького Сходу є підприємства, які виробляють величезну кількість молокопродуктів, при тому, що сирого молока у них невелика частка від реальної потреби. Ясна річ, що така молокопродукція виробляється з сухих сумішей, які ввозять з європейських країн. Це світова тенденція. Однак нам би не хотілося рухатися в цьому напрямку. Краще мати достатню кількість власного свіжого молока хорошої якості», – пояснив Андрій Табалов.

Нагадаємо, в 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259%.

Також обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Наразі виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі.

Крім того, випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті можна скуштувати сирний рол та морозиво із козячого молока. Їх створює фермер та власник підприємства «Еко Карпати» Ігор Небилович створює на Івано-Франківщині.

Читайте також:



