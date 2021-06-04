Зарплати українців перерахують: в уряді назвали дати та нові суми

Вже в цьому році мінімальна заробітна плата до збільшиться 6,5 тис. грн

В Україні мінімальна зарплата за три роки збільшиться з 6 до 7,6 тис. грн. Наступного року підвищення становитиме всього 200 грн. Так, із грудня «мінімалка» 2021-го збільшиться до 6,5 тис. грн, а з жовтня 2022-го – всього до 6,7 тис. грн.

Про це йдеться в затвердженій бюджетній резолюції. «Мінімалка» буде рости за таким графіком:

з 01 грудня 2021 року – 6500 грн;

з 01 жовтня 2022 року – 6700 грн;

з 01 січня 2023 року – 7176 грн;

з 01 січня 2024 року – 7665 грн.

На 2022-й витрати на оплату роботи працівників бюджетної сфери розраховані з огляду на прогнозний розмір посадового окладу працівника і «мінімалки» на рівні 2021 року. Тобто відчутної надбавки очікувати не варто.

«Уряд спрямовуватиме зусилля на зміну підходів до формування фондів оплати праці, грошового забезпечення та суддівської винагороди, зокрема, шляхом «відв’язки» розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб», – йдеться в документі.

Нагадаємо, в Україні збільшення «мінімалки» перенесли з липня на грудень. Тільки в останній день місяця мінімальна зарплата зросте на 500 грн – до 6500 грн. «Мінімалка» повинна бути на рівні 60-66% від медіанної зарплати, йдеться в результатах дослідження, яке провели на вимогу уряду Великобританії. Якщо використовувати обчислену залежність, то українці повинні отримувати не менш ніж 8-9 тис. грн.

З тим, що виправити ситуацію без кардинального підвищення мінімалки не можна, погоджується і вчена, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при Національній академії наук Людмила Черенько.

«Те, що може допомогти, це кардинальне підвищення мінімальної зарплати ... Ми бачили результат від підвищення мінімалки 2017-го. Тоді росли всі показники, це був просто вододіл. Отримали шикарний результат. Усе пішло вгору. Як саме підвищувати, потрібно обговорювати. Це складне питання», – розповідає Черенько.

До слова, в Україні середня зарплата станом на квітень 2021 року сягала 13 543 грн, що у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн). Втім, у порівнянні з березнем вона зменшилася на 0,5%, але за рік збільшилася на 29,8%. Найвищі зарплати в минулому місяці зафіксували в Києві – 20 422 грн, найнижчий в Херсонській області – 10 647 грн.

Джерело: Обозреватель