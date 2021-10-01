Арабська країна візьметься за розведення корів в Україні

Компанія заявляє, що їхні корови даєють по 38 літрів молока в день

Компанія з Катару побудує в Україні ферму на 10 тисяч корів

Катарська компанія Baladna має намір створити велику молочну ферму в Україні. Вона буде розрахована на 10 тисяч корів.

Такі перспективи стали можливі після того, як українцям дозволили продавати землю, наголошує агентство Bloomberg.

За словами генерального директора Піта Хіларідеса, підприємства в Україні в основному призначені для забезпечення власного місцевого ринку.

Сільськогосподарська компанія з арабської країни займається розведенням худоби та виробництвом молочних продуктів. Крім України, Baladna також хоче утворити стадо на 10 тисяч корів у Малайзії та виробляти 100 мільйонів літрів молока на рік.

Вартість Baladna оцінюється в $838 мільйонів. Вона займає 86% внутрішнього ринку молочної продукції, в її власності перебуває 20 тисяч особин великої рогатої худоби. Однак подальша локальна експансія компанії обмежена невеликою чисельністю населення – 2,6 мільйона осіб. Тому компанія намагається вийти на закордонні ринки.

Україна є одним з найбільших світових експортерів пшениці, кукурудзи та соняшникової олії. Тваринництво у нас розвинене дещо гірше. За оцінками катарського підприємства, більшість українських виробників мають маленькі ферми, на яких корови виробляють від 13 до 15 літрів молока на день. Компанія заявляє, що її худоба дає вдвічі більше – 38 літрів на день.

За словами президента Української асоціації виробників молока Любомира Дюкіна, національне молочне тваринництво перебуває на порозі трансформації, а катарська компанія може допомогти Україні збільшити експорт продукції.

Нагадаємо, що в Україні стали виробляти менше молока. Експертка розповіла, чому.

Крім того, останнім часом в Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко.

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