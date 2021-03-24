Уряд хоче розширити повноваження Держказначейства

Будуть уточнені норми Положення щодо здійснення Казначейством повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

Додаткові повноваження Казначейства пов’язані із зарахуванням податків

Сьогодні, 24 березня, на своєму засіданні Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови «Про внесення змін до Положення про Державну казначейську службу України». Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Проєктом постанови пропонується доповнити повноваження Казначейства щодо:

здійснення за висновками ДПС та її територіальних органів перерахування між видами доходів і бюджетних коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та/або місцевих бюджетів через єдиний рахунок;

здійснення покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;

отримання від ДПС повідомлення для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та/або місцевих бюджетів з єдиного рахунка з причин технічних та/або методологічних помилок під час формування реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку.

Крім того, пропонується уточнити норми Положення щодо здійснення Казначейством повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року уряд реорганізував територіальні органи Держказначейства.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про Бюро економічної безпеки України». Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

Додамо, що В Україні стартував конкурс на голову Податкової служби. Оклад – майже 30 тисяч.