НАБУ розслідує роль керівництва НКРЕКП в корупційній схемі на 1,9 млрд грн, – нардеп

«Детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи», – Наливайченко

Національне антикорупційне бюро розслідує участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії «Укрзалізниця» по завищеним цінам, яка завдала держкомпанії збитків 1,94 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на інформацію НАБУ.

«Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія «Укрзалізниця», – повідомив нардеп.

За його словами, підтверджений детективами НАБУ розмір збитків держкомпанії від цієї схеми за 2019 рік і 9 місяців 2020 року склав 1,944 млрд грн.

«Зараз детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи», – додав Наливайченко.

За даними слідства, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин і в той же самий час продавали її для «Укрзалізниці» по 1,67 грн/кВт година.

«Розпочаті НАБУ й СБУ розслідування корупційних зловживань сьогоднішнього складу регулятора мають бути закінчені! А підозрювані повинні сісти на лаву підсудних», – зазначив Наливайченко.

Інформація Наливайченка підтверджується опублікованими в Єдиному держреєстрі судових рішень ухвалами Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на обшуки і інші оперативно-розшукові дії.