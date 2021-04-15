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    Економіка та фінанси

    НАБУ розслідує роль керівництва НКРЕКП в корупційній схемі на 1,9 млрд грн, – нардеп

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    НАБУ розслідує роль керівництва НКРЕКП в корупційній схемі на 1,9 млрд грн, – нардеп

    «Детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи», – Наливайченко

    Національне антикорупційне бюро розслідує участь керівництва НКРЕКП в схемі поставок електроенергії для потреб державної компанії «Укрзалізниця» по завищеним цінам, яка завдала держкомпанії збитків 1,94 млрд грн.

    Про це повідомив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на інформацію НАБУ.

    «Наша ТСК отримала повідомлення від НАБУ про розслідування однієї з корупційних схем НКРЕКП, авторами якої є найвищі посадовці комісії. Мова йде про корупційну оборудку щодо завищення цін на електроенергію для державних підприємств, яку наша ТСК викрила минулого року. Жертвою цих махінацій стала державна компанія «Укрзалізниця», – повідомив нардеп.

    За його словами, підтверджений детективами НАБУ розмір збитків держкомпанії від цієї схеми за 2019 рік і 9 місяців 2020 року склав 1,944 млрд грн.

    «Зараз детективи НАБУ проводять обшуки і допити основних фігурантів справи», – додав Наливайченко.

    За даними слідства, наближені до керівництва НКРЕКП компанії отримували від виробників електроенергію по 1,25 грн/кВт годин і в той же самий час продавали її для «Укрзалізниці» по 1,67 грн/кВт година.

    «Розпочаті НАБУ й СБУ розслідування корупційних зловживань сьогоднішнього складу регулятора мають бути закінчені! А підозрювані повинні сісти на лаву підсудних», – зазначив Наливайченко.

    Інформація Наливайченка підтверджується опублікованими в Єдиному держреєстрі судових рішень ухвалами Вищого антикорупційного суду про надання дозволу на обшуки і інші оперативно-розшукові дії.

    Теги: ТСК СБУ НКРЕКП НАБУ корупція в Україні Укрзалізниця Валентин Наливайченко
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