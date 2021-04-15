У Мінсоцполітики розповіли, кому локдаун зарахують до страхового стажу

Для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж

Періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших видів допомоги під час локдаунів будуть зараховані українцям до страхового стажу. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна, пише Уніан.

«Для того, щоби люди в майбутньому не відчули цей вплив карантину, локдауну, низьких доходів, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших – усі ці періоди будуть зараховані до страхового стажу. Бо для майбутніх пенсій важливо, щоби був повний страховий стаж», – сказала Лазебна.

Вона також зазначила, що Міністерство дає право людям за бажанням виключати періоди отримання низьких доходів із розрахунку пенсій для того, щоби це не зменшувало розмір пенсії в майбутньому.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада прийняла за основу й у цілому законопроєкт, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах «червоної» зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю на Covid-19.

Фізичні особи-підприємці та наймані працівники з 19 квітня зможуть подавати заявки на отримання державної допомоги в розмірі 8 тис.грн у разі перебування того чи іншого регіону в «червоній» зоні карантину.

Раніше також повідомлялося, що уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.З відповідного списку вилучено ряд позицій. Так, згідно з постановою, претендувати на допомогу держави не можуть готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання).