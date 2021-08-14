  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, де найбільше в Україні злетіли тарифи і ціни на продукти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На харчові продукти та безалкогольні напої найбільше зросли ціни в Києві &ndash; на 10,7% - Стало відомо, де найбільше в Україні злетіли тарифи і ціни на продукти

    На харчові продукти та безалкогольні напої найбільше зросли ціни в Києві – на 10,7%

    Фото з відкритих джерел

    У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2%

    В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

    Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    У порівнянні з груднем минулого року тарифи зросли найбільше в таких областях:

    • в Херсонській – на 24,4%.
    • в Полтавській – 21,2%;
    • в Кіровоградській – 16,4%.

    На харчові продукти та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

    • в Києві – 10,7%;
    • Сумській області – 10,4%;
    • Черкаській області – 9,9%.

    Зростання споживчої інфляції

    У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Більшою мірою продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.

    Що дорожчало і чому:

    • макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці);
    • сирі харчові продукти (через збільшення виробничих витрат, погані погодні умови);
    • адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв (пива та ігристих вин), підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).

    Як повідомлялося, п’ятий президент Порошенко зауважив, що зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій.

    Нагадаємо, стало відомо, через що в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість.

    Теги: інфляція тарифи нерухомість продукти ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, де найбільше в Україні злетіли тарифи і ціни на продукти