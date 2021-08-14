Стало відомо, де найбільше в Україні злетіли тарифи і ціни на продукти

На харчові продукти та безалкогольні напої найбільше зросли ціни в Києві – на 10,7%

У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2%

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У порівнянні з груднем минулого року тарифи зросли найбільше в таких областях:

в Херсонській – на 24,4%.

в Полтавській – 21,2%;

в Кіровоградській – 16,4%.

На харчові продукти та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

в Києві – 10,7%;

Сумській області – 10,4%;

Черкаській області – 9,9%.

Зростання споживчої інфляції

У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Більшою мірою продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.

Що дорожчало і чому:

макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці);

сирі харчові продукти (через збільшення виробничих витрат, погані погодні умови);

адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв (пива та ігристих вин), підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).

Як повідомлялося, п’ятий президент Порошенко зауважив, що зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій.

Нагадаємо, стало відомо, через що в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість.