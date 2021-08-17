Солодкі кавуни, запашні дині. Киян запрошують на ярмарки (адреси)

До кінця тижня у столиці триватимуть сезонні ярмарки

Цього тижня, 17-22 серпня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, ярмарки відбудуться:

17 серпня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп.Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

18 серпня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

19 серпня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп.Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

20 серпня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Подільському – вул. Івана Виговського, 10-12, вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленької);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

22 серпня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що реалізація швидкопсувних продуктів тваринного походження на час значного підвищення температури повітря на ярмарках заборонена. Обмеження стосуються продажу м’ясних, рибних, молочних продуктів, ковбасних та кондитерських виробів з крему.

Відтепер на ярмаркових заходах з’явилися аптечки домедичної допомоги з препаратами першої необхідності. У разі потреби надання першої медичної допомоги слід звернутися до адміністратора ярмарку.