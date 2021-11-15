Уряд суттєво підвищив субсидії частині українців

У Мінсоцполітики інформують, що для громадян, які проживають на лінії зіткнення, розмір субсидії суттєво збільшиться

Кабмін переконує, що зміни посилять рівень соціальної підтримки населення

Кабінет Міністрів вніс зміни до умов надання житлових субсидій найбільш незахищеним категоріям громадян. Про це інформує Міністерство соціальної політики у Facebook.

«З метою надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг найбільш незахищеним категоріям громадян змінено окремі положення порядку надання житлових субсидій», – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон обчислюватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які передбачені для електроопалення.

У Мінсоцполітики інформують, що відповідні зміни спростять доступ до програми житлових субсидій громадян, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі.

Для цього потрібен буде лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання, пояснюють у відомстві.

Також набудуть право на отримання субсидії особи у таких випадках: якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше п'яти років; якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря) та у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

У Мінсоцполітики зазначають, що такі критерії переглянуто за результатами практичної реалізації чинного порядку надання житлової субсидії.

Також у відомстві звертають увагу, що громадянам, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

Напередодні віцепрем'єрка із реінтеграції Ірина Верещук заявляла, що українцям, які проживають у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей, збільшать розмір субсидії. Наразі споживачі у цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень.

За її словами, на ці потреби потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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