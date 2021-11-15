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    Економіка та фінанси

    Уряд суттєво підвищив субсидії частині українців

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    У Мінсоцполітики інформують, що для громадян, які проживають на лінії зіткнення, розмір субсидії суттєво збільшиться - Уряд суттєво підвищив субсидії частині українців
    У Мінсоцполітики інформують, що для громадян, які проживають на лінії зіткнення, розмір субсидії суттєво збільшиться
    фото з відкритих джерел

    Кабмін переконує, що зміни посилять рівень соціальної підтримки населення

    Кабінет Міністрів вніс зміни до умов надання житлових субсидій найбільш незахищеним категоріям громадян. Про це інформує Міністерство соціальної політики у Facebook.

    «З метою надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг найбільш незахищеним категоріям громадян змінено окремі положення порядку надання житлових субсидій», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема зазначається, що для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон обчислюватиметься з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які передбачені для електроопалення.

    У Мінсоцполітики інформують, що відповідні зміни спростять доступ до програми житлових субсидій громадян, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, а сам розмір субсидії для них суттєво збільшиться, що забезпечить надання допомоги на оплату послуг, у тому числі електроенергії, у достатньому розмірі.

    Для цього потрібен буде лише акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та підтвердження органу місцевого самоврядування про відсутність тепло- або газопостачання, пояснюють у відомстві.

    Також набудуть право на отримання субсидії особи у таких випадках: якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше п'яти років; якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря) та у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

    Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

    У Мінсоцполітики зазначають, що такі критерії переглянуто за результатами практичної реалізації чинного порядку надання житлової субсидії.

    Також у відомстві звертають увагу, що громадянам, які звернуться за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.

    Напередодні віцепрем'єрка із реінтеграції Ірина Верещук заявляла, що українцям, які проживають у прифронтових населених пунктах Донецької та Луганської областей, збільшать розмір субсидії. Наразі споживачі у цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень.

    За її словами, на ці потреби потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

    Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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    Теги: Кабмін бойовики на Донбасі субсидія Міністерство соціальної політики опалювальний сезон
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    Уряд суттєво підвищив субсидії частині українців