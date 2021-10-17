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    Як удома перевірити розмір субсидії: інструкція

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    Розмір виплати залежить від сезону &nbsp; - Як удома перевірити розмір субсидії: інструкція

    Розмір виплати залежить від сезону

     

    Фото з відкритих джерел

    Українці можуть онлайн дізнатися, чи отримають субсидію і в якому розмірі

    Українці можуть самостійно розрахувати розмір своєї житлової субсидії та статус її призначення. Це можна зробити онлайн. Відповідний функціонал доступний на державному порталі Мінсоцполітики.

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    У меню зліва потрібно вибрати:

    • область України
    • населений пункт
    • вулицю
    • номер будинку
    • номер квартири

    Після цього користувач має пройти перевірку, натиснувши на кнопку «Я не робот». Потім активізується кнопка «Шукати».

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    Після її натискання в першій колонці таблиці відобразиться статус субсидії. Щоб дізнатися її розмір потрібно натиснути на кнопку зі значком «ока» в колонці «Призначено за період». Сума допомоги з'явиться у спливаючому вікні. Її розмір залежить від того, чи почався вже опалювальний сезон.

    Нагадаємо, зі стартом опалювального сезону мільйони українців потребуватимуть житлові субсидії, тому що їх доходи занадто низькі для того, щоб платити за рахунками без допомоги держави, проте уряд скорочує кількість субсідіантів.

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    Теги: субсидія опалювальний сезон
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    Як удома перевірити розмір субсидії: інструкція