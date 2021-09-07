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    Економіка та фінанси

    Уряд визнав: за рік ціни на окремі продукти виросли на 70-75%

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    Ціни на продукти в Україні вищі, ніж в більш заможних країнах Європи&nbsp; - Уряд визнав: за рік ціни на окремі продукти виросли на 70-75%
    Ціни на продукти в Україні вищі, ніж в більш заможних країнах Європи 
    Фото: stock.adobe.com

    В Україні рекордно ростуть ціни на харчі

    В Україні відпускні ціни виробників на продукти харчування за рік збільшилися у діапазоні від 9 до 75%. Зокрема, середні ціни на соняшникову олію зросли на 70%, на цукор – на 75%. Про це свідчать дані фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики станом на 3 вересня 2021 року.

    Зокрема, закупівельні ціни на пшеницю (2,3 та 4 класу) у річному вимірі зросли на 16% (до 7 780, 7 685, 7 464 грн/т без ПДВ відповідно).

    А закупівельні ціни на кукурудзу – зросли на 27% (до 7 007 грн/т без ПДВ).

    Водночас відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+24%),на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+31%).

    При цьому відпускні ціни виробників на м'ясо ВРХ зросли на 13% – до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).

    Повідомляється, що відпускні ціни виробників на соняшникову олію в середньому становили 49,66 грн/кг (+70%).

    На цукор – 22,09 грн/кг (+75%); на молоко вищого гатунку – 21,75 грн/кг (+14%); на масло вершкове – 174,12 грн/кг (+9%).

    Капусту у середньому продавали по 5,15 грн/кг (+12%), буряк – по 7,41 грн/кг (+49%), моркву – по 7,97 грн/кг (+23%).

    До речі, в Україні подорожчає один із основних складових продуктової корзини. Йдеться про масло. Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

    Також нагадаємо, що останнім часом ціни на продукти в Україні вищі, ніж в деяких країнах Європи.

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    Теги: Мінекономіки продукти ціни Мінагрополітики ПДВ уряд харчування хліб
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    Уряд визнав: за рік ціни на окремі продукти виросли на 70-75%