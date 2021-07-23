Високі ціни на вершкове масло: експерти назвали причину

Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році

Експерти повідомляють, що важливу роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД

Ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту. Про це повідомляє «Агропортал».

Відзначається, що на світовому ринку ціни падають, а в Україні – навпаки. На думку експертів, зростання ціни не буде таким катастрофічним, як на соняшникову олію.

«Зростання цін продовжиться недовго. Вже в серпні передбачається цінова стабілізація, оскільки велика ймовірність ввезення в нашу країну недорогого європейського масла вже в найближчі тижні. Не виключено, що в осінні місяці вартість товару може навіть трохи зменшитися», – відзначають аналітики.

Експерти повідомляють, що важливу роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД, оскільки туди можна продати товар за цінами вище світових.

«Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році, всього 3 тис.т. у липні можливе збільшення закупівель товару, перш за все в Польщі», – прогнозують фахівці.

Нагадаємо, українські виробники картоплі серйозно стурбовані ситуацією, яка склалася в цьому сегменті. Через затяжну негоду, яка наробила шкоди на більшій частині території країни, якість картоплі суттєво погіршилася.