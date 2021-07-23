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    Високі ціни на вершкове масло: експерти назвали причину

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    Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році - Високі ціни на вершкове масло: експерти назвали причину
    Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році
    Фото: з відкритих джерел

    Експерти повідомляють, що важливу роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД

    Ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту. Про це повідомляє «Агропортал».

    Відзначається, що на світовому ринку ціни падають, а в Україні – навпаки. На думку експертів, зростання ціни не буде таким катастрофічним, як на соняшникову олію.

    «Зростання цін продовжиться недовго. Вже в серпні передбачається цінова стабілізація, оскільки велика ймовірність ввезення в нашу країну недорогого європейського масла вже в найближчі тижні. Не виключено, що в осінні місяці вартість товару може навіть трохи зменшитися», – відзначають аналітики.

    Експерти повідомляють, що важливу роль у зростанні внутрішніх цін продовжує грати можливість продавати масло в країни СНД, оскільки туди можна продати товар за цінами вище світових.

    «Імпорт масла в червні був незначним, 280 т, а за перше півріччя виявився у два рази меншим, ніж у 2020 році, всього 3 тис.т. у липні можливе збільшення закупівель товару, перш за все в Польщі», – прогнозують фахівці.

    Нагадаємо, українські виробники картоплі серйозно стурбовані ситуацією, яка склалася в цьому сегменті. Через затяжну негоду, яка наробила шкоди на більшій частині території країни, якість картоплі суттєво погіршилася.

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    Теги: імпорт продукти ціни
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    Високі ціни на вершкове масло: експерти назвали причину