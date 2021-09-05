В Україні подорожчає один із основних складових продуктової корзини

Популярний продукт – масло – зросте в ціна вже незабаром

В Україні масло знову зросте у ціні. Це пов'язано з кількома чинниками, серед яких збільшення вартості цього продукту у світі та невеликі запаси у нашій країні. Про причини подальшого подорожчання масла в Україні розповіли експерти аналітичного агентства «Інфагро».

Чому дорожчає масло

За інформацією аналітиків, власне виробництво масла в Україні останнім часом скоротилося. Експорт до недавнього часу був відносно активним, а імпорт виявився помітно меншим, ніж торік. Тобто запаси товару в країні невеликі.

При цьому спеціалісти наголошують: поповнення запасів цього продукту за рахунок імпорту сьогодні навряд чи можливо.

Ситуація з вартістю ввезення така, що продавці не поспішають віддавати і вітчизняне масло в надії на його подальше подорожчання.

В кінці серпня, в залежності від жирності, діапазон цін виробників коливався від 140 до 167 тис. гривень за тону. Саме через такі внутрішні ціни помітно зменшилися обсяги експортних угод.

Що буде з цінами на масло восени

Ціни на масло в Україні, швидше за все, будуть і далі рости, прогнозують аналітики. Щоправда, темпи зростання сповільняться.

Поточне виробництво масла поки повністю задовольняє попит, незважаючи на помітне його скорочення. Минулого місяця випущено 6,7 тисяч тон товару, що на 13% менше, ніж в серпні 2020 року. Але в осінні місяці слід розраховувати на помітне скорочення виробництва масла, що точно не посприяє зниженню ціни.

Аналітики прогнозують, що вже найближчим часом виробники зроблять ставку на випуск спредів та рослинно-вершкових сумішей.

Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

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