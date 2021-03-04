У «Слузі народу» розкритикували зменшення ПДВ для аграріїв

Минулого тижня президент підписав законопроєкт, яким ПДВ для аграріїв на певні види продукції зменшується з 20 до 14%

У «Слузі народу» не всі депутати підтримують підписаний президентом законопроект про зменшення ПДВ до 14% для великих аграрних холдингів. Окремі соратники президента вважають, що це рішення не врятує від тіньових схем, а лише вдарить по фермерах і переробці, які потребують стимулювання. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

«Я не прихильник того, аби ми боролися зі схемами з ухилення від оподаткування шляхом скасування податків. Тому вважаю, що зменшення ставки ПДВ до 14% для великих аграрних холдингів – це помилкове рішення. Я не бачу в ньому потенціалу щодо протидії чорному експорту зернових або так званим «скруткам» з ПДВ, особливо це стосується зменшення ставки на овець, цукровий буряк і молоко. Зрозуміло, що це просто хоч якийсь аргумент лобістів, який обґрунтовував прийняття цього рішення. Я його не підтримував, але воно вже прийняте…», – заявив Гетманцев .

Голова комітету застерігає, що зниження ПДВ в першу чергу вдарить по фермерах, переробці, а великим холдингам ці зміни лише на руку: «Це вдарить насамперед по переробці, яка не є вертикально інтегрованою, як у великих холдингах, де є своя база для вирощування, переробка і експорт. Для останніх це, безперечно, великий плюс в доходах. А от якщо ти придбаєш пшеницю зі ставкою ПДВ 14%, а хліб відвантажуєш зі ставкою 20%, то тягар сплати ПДВ перекладається з сільськогосподарського виробника сировини на сільськогосподарського виробника готової продукції. А нам на сьогодні не треба стимулювати розвиток сировинної промисловості, вона і так розвивається рік до року. Але жодна сировинна економіка не є успішною, вона рано чи пізно призведе себе до колапсу, коли ціни на світових ринках впадуть. Нам треба стимулювати в Україні переробку, промисловість, високу додану вартість, робочі місця і сплату податків тут, а не віддавати їх, наприклад, у Польщу, де рівень сировинної економіки в 15 разів менший за наш», – наголошує парламентар.

Окрім того, на думку Гетманцева після введення пільги в 14% ПДВ не виключено зростання цін. «Зростання цін у січні-лютому цього року пов’язане зі світовою кон’юнктурою. Якщо дивитись рік до року, то є абсолютна кореляція зі зростанням цін на зернові і кінцеву продукцію у нас. Здорожчання олії, яєць, цукру – наслідок цінової кон’юнктури і того, що аграрії притримують свою продукцію, розраховуючи на ще вищі ціни. Але внаслідок введення пільги в 14% ПДВ я також не виключаю зростання цін», – зазначив нардеп.