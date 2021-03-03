У Зеленського підрахували скільки доларів українці тримають «під подушкою»

Президент на днях подав до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо податкової амністії

Якщо податкова амністія дозволить вивести з тіні хоча б $20 млрд, це вже буде перемогою. Такий план озвучив в інтерв’ю «Главкому» Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

За даними депутата, загалом українці тримають на руках $45-50 млрд. «Безперечно, всі вони не вийдуть з тіні, але частина вийде. Але, крім цих грошей, є ще гроші за кордоном. Там взагалі складно порахувати, бо вони виходили, поверталися, знову виходили, знову поверталися. Але в будь-якому випадку сума більша, ніж всередині держави», – зазначив депутат.

Голова парламентського комітету також пояснив, на що буде поширюватися зареєстрований президентом Зеленським пакет законопроектів про податкову амністію. «Податкова амністія буде поширюватися на будь-які активи, в тому числі рухоме/нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права, щодо яких суб’єкт декларування є власником чи від яких має право отримувати дохід в Україні та за кордоном, які набуті за рахунок доходів, що не були задекларовані за будь-який податковий період станом на 1 січня 2021 року. Умовою для амністії грошових коштів є їхнє розміщення на спеціальному рахунку. Не підлягають амністуванню активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, за винятком тих, що були отримані від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства. Також не амністуються активи осіб, щодо яких відкритого судове провадження за статтями «легалізація доходів здобутих злочинним шляхом», «фінансування тероризму», ст. 306, ч.1-2 368-4, 369 та 369-2 Кримінального кодексу», – зазначив нардеп Гетманцев.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що законопроєкт про податкову аміністію подали в Офіс президента ще в липні, зараз тривають дискусії: за словами міністра, це має бути саме президентське питання. У травні 2020 року Зеленський заявляв, що законопроєкт про амністію капіталів готовий та буде внесений до Верховної Ради, закон приймуть до кінця року. Раніше Данило Гетманцев заявляв, що податкова амністія буде платною і влада планує залучити в бюджет 5% від сум, які будуть амністовані. Отже, президент Зеленський пропонує з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. У цей період держава гарантує декларантам звільнення від кримінальної та адміністративної відповідальності за несплату податків і зборів із доходів.



