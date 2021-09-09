В Україні різко зріс попит на швидкі кредити

Із кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 гривень

Стало відомо, скільки швидких кредитів видали українцям за перше півріччя 2021 року

За перше півріччя 2021 року українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано понад 7 млн швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж у першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик склала 22 млрд грн. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Аналітики платформи зазначають, що кількість виданих в Україні кредитів зростає рік від року.

2019 рік – щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис кредитів

2020 рік – 1 млн кредитів

2021 рік – вже 1,2 млн

Динаміка укладання кредитних договір / Інфографіка Опендатабот

Зазначається, що також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами – її зростання з початку року склало 6,5%. На цей час українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

Динаміка видачі мікрокредитів фізособам / Інфографіка Опендатабот

Динаміка накопичування загального боргу за мікрокредитами / Інфографіка Опендатабот

З кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 грн.

Мікрокредитування – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.