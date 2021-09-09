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    Економіка та фінанси

    В Україні різко зріс попит на швидкі кредити

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    Із кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% &ndash; з 4059 до 4417 гривень - В Україні різко зріс попит на швидкі кредити
    Із кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 гривень
    Фото з відкритих джерел

    Стало відомо, скільки швидких кредитів видали українцям за перше півріччя 2021 року

    За перше півріччя 2021 року українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано понад 7 млн швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж у першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик склала 22 млрд грн. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

    Аналітики платформи зазначають, що кількість виданих в Україні кредитів зростає рік від року.

    • 2019 рік – щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис кредитів
    • 2020 рік – 1 млн кредитів
    • 2021 рік – вже 1,2 млн

    Динаміка укладання кредитних договір / Інфографіка Опендатабот

    Динаміка укладання кредитних договір / Інфографіка Опендатабот

    Зазначається, що також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами – її зростання з початку року склало 6,5%. На цей час українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

    Динаміка видачі мікрокредитів фізособам / Інфографіка Опендатабот

    Динаміка видачі мікрокредитів фізособам / Інфографіка Опендатабот

    Динаміка накопичування загального боргу за мікрокредитами / Інфографіка Опендатабот

    Динаміка накопичування загального боргу за мікрокредитами / Інфографіка Опендатабот

    З кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 грн.

    Мікрокредитування – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.

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    Теги: борг кредит економіка банк гроші українці фінанси
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    В Україні різко зріс попит на швидкі кредити