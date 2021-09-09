В Україні різко зріс попит на швидкі кредити

В Україні різко зріс попит на швидкі кредитиграфіка
Стало відомо, скільки швидких кредитів видали українцям за перше півріччя 2021 року
За перше півріччя 2021 року українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано понад 7 млн швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж у першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик склала 22 млрд грн. Про це повідомив сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Аналітики платформи зазначають, що кількість виданих в Україні кредитів зростає рік від року.
- 2019 рік – щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис кредитів
- 2020 рік – 1 млн кредитів
- 2021 рік – вже 1,2 млн
Зазначається, що також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами – її зростання з початку року склало 6,5%. На цей час українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.
З кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% – з 4059 до 4417 грн.
Мікрокредитування – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.