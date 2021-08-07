  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    НБУ назвав 20 найприбутковіших банків України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських фінустанов з січня по червень поточного року становив 30 млрд грн - НБУ назвав 20 найприбутковіших банків України

    Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських фінустанов з січня по червень поточного року становив 30 млрд грн

    Фот з відкритих джерел

    ПриватБанк знову в лідерах, а Ощадбанк скотився вниз

    Державний ПриватБанк вкотре став лідером у списку найприбутковіших українських банків за перші шість місяців 2021 року. Одночасно Ощадбанк сильно опустився в рейтингу. З іншого боку списку виявився Правекс Банк, який за підрахунками аналітиків найзбитковіший.

    Такі дані розміщені на сайті Національного банку України.

    ТОП-20 найприбутковіших банків виглядає так:

    1. ПриватБанк – 11 612 млн грн;
    2. Райффайзен Банк – 2 334 млн грн;
    3. Сбербанк – 2 099 млн грн;
    4. ПУМБ – 1 985 млн грн;
    5. Універсал Банк – 1 650 млн грн;
    6. Альфа-банк – 1 460 млн грн;
    7. ОТП банк – 1 295 млн грн;
    8. Укрексімбанк – 1 123 млн грн;
    9. Сіті Банк – 769 млн грн;
    10. Укргазбанк – 726 млн грн;
    11. Креді Агріколь Банк – 694 млн грн;
    12. Банк «Кредит Дніпро» – 677 млн грн;
    13. Укрсиббанк- 516 млн грн;
    14. Ощадбанк – 513 млн грн;
    15. Кредобанк – 424 млн грн;
    16. Прокедіт Банк – 357 млн грн;
    17. «Південний»- 317 млн грн;
    18. Таскомбанк – 269 млн грн;
    19. Ідея Банк – 262 млн грн;
    20. А-Банк – 201 млн грн.

    Станом на перше липня банки заробили загалом 30,08 млрд грн. З них 13,97 млрд грн – чистий прибуток держбанків. Однак до першої п’ятірки лідерів увійшов лише ПриватБанк.

    Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків з січня по червень поточного року становив 30,077 млрд грн – це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд грн).

    Хто виявився аутсайдером

    За перші пів року збитковими виявилися 10 банків з 73 активних. Антилідером став Правекс Банк з мінусовим значенням в 91,4 млн грн.

    Далі по списку від низу до верху йдуть АТ «КБ» Земельний Капітал «(-53 млн грн), Юнекс Банк (-21,2 млн грн) і БТА Банк (-20,6 млн грн).

    Беззмінний лідер

    2020 року державний ПриватБанк очолив список і став найприбутковішим з чистим доходом в 25,306 млрд грн. З великим відривом друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Трійку лідерів закрив ще один державний банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). Після них: ПУМБ (2,634 млрд грн) і ОТП банки (1,734 млрд грн).

    Нагадаємо, ексглава Нацбанку дала шокуючу оцінку тим, хто повірив у криптовалюти.

    Як повідомлялося, Fitch поліпшило прогноз рейтингу України.

    Читайте також: Валерія Гонтарева: Ми – дивовижна країна. Навіть з хорошого примудряємось зробити порнографію
    Теги: Ощадбанк кредит банк Приватбанк НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НБУ назвав 20 найприбутковіших банків України