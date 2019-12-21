  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Чи є що святкувати «слугам народу»? Стали відомі катастрофічні цифри недовиконання держбюджету

    • Розсилка
    <p>Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив &laquo;Слуги народу&raquo;. Партія &laquo;Слуга народу&raquo; у п&rsquo;ятницю ввечері у Конгресно-виставковому центрі &laquo;Парковий&raquo; святкувала новорічний корпоратив.</p> - Чи є що святкувати «слугам народу»? Стали відомі катастрофічні цифри недовиконання держбюджету

    Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». Партія «Слуга народу» у п’ятницю ввечері у Конгресно-виставковому центрі «Парковий» святкувала новорічний корпоратив.

    У Мінфіні стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи

    За інформацією «Дзеркала тижня» цього року бюджет недоотримав 51 млрд грн.

    «Аби зрозуміти масштаб проблем, наведемо дані попередніх років:

    • 2015-го – перевиконання на 12 млрд грн;
    • 2016-го – недовиконання на 1 млрд;
    • 2017-го – недовиконання на 3,6 млрд;
    • 2018-го – на 9,2 млрд грн.

    Навіть двозначних цифр не було. Насправді дефіцит був би ще більшим, згідно з документами, що є в редакції: недонадходження від податкової становили 7 млрд грн, від митниці – 36 млрд, по інших статтях, включно зі знову проваленою «приватизацією», – ще 25 млрд грн. Старожили Мінфіну стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи, при нереформованій податковій і корумпованій митниці», – пише «ДТ».

    Читайте також: 35 тис. грн за пляшку віскі: меню та ціни корпоративу «Слуги народу».

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». 

    бюджет ціни Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ