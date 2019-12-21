Чи є що святкувати «слугам народу»? Стали відомі катастрофічні цифри недовиконання держбюджету
Президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу». Партія «Слуга народу» у п’ятницю ввечері у Конгресно-виставковому центрі «Парковий» святкувала новорічний корпоратив.
У Мінфіні стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи
За інформацією «Дзеркала тижня» цього року бюджет недоотримав 51 млрд грн.
«Аби зрозуміти масштаб проблем, наведемо дані попередніх років:
- 2015-го – перевиконання на 12 млрд грн;
- 2016-го – недовиконання на 1 млрд;
- 2017-го – недовиконання на 3,6 млрд;
- 2018-го – на 9,2 млрд грн.
Навіть двозначних цифр не було. Насправді дефіцит був би ще більшим, згідно з документами, що є в редакції: недонадходження від податкової становили 7 млрд грн, від митниці – 36 млрд, по інших статтях, включно зі знову проваленою «приватизацією», – ще 25 млрд грн. Старожили Мінфіну стверджують, що такої складної ситуації в держфінансах не було вже років десять, навіть на початку війни й економічної кризи, при нереформованій податковій і корумпованій митниці», – пише «ДТ».
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прийшов на новорічний корпоратив «Слуги народу».