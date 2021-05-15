В Україні почали зростати ціни на цибулю

На українському ринку почали з’являтися перші партії цибулі нового врожаю

Очікування українських виробників цибулі почали виправдовуватися лише до середини травня поточного року. Ще з початку поточного тижня, ціни на цибулю в Україні врожаю 2020 року розпочали зростати.

Про це повідомляє Agravery.

«Діапазон реалізації зберігся досить широким, і на сьогодні він складає 0,16−0,25 $/кг. Попит з боку покупців виріс саме в сегменті більш дорогої якісної цибулі, запаси якої в сховищах стрімко скорочуються», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що протягом усієї другої половини маркетингового року, сезону 2020/21, ціни на цибулю в Україні завмерли і не змінювалися попри всі внутрішні і зовнішні чинники. Місцеві фермери, здійснюючи продаж продукції в середньому по 0,16 $/кг, одноголосно заявляли, що працюють в нинішньому сезоні в мінус, а багато хто з них, до останнього не відкривали сховища, сподіваючись здійснювати реалізацію своєї продукції за більш прийнятними для себе цінами.

За словами аналітиків, не дивлячись на факт перевиробництва цибулі в Україні в 2020 році, до 1 квітня поточного року середні ціни на дану продукцію мали всі підстави переступити позначку в 0,2 $/кг.

«Дійсно, врахувати реальний обсяг зібраного врожаю, а особливо точну кількість якісної продукції закладеної на зберігання дуже складно, але при цьому, можна констатувати, що прогнози експертів про недостатню кількість якісної цибулі в Україні в самому кінці сезону виправдалися», – розповідає Олександр Хорєв, керівник проєкту «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

Слід додати, що на українському ринку почали з’являтися перші партії цибулі нового врожаю. За прогнозами експертів, ціни на якісну торішню цибулю можуть продовжити поступово зростати, як мінімум до кінця поточного місяця. Нагадаємо, ціни на тепличні огірки почали знижуватися.

Нагадаємо, в Україні за рік подорожчали алкоголь і цигарки.

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