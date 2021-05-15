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    Нові тарифи на електроенергію: ціна може підскочити вже влітку

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    Нові тарифи на електроенергію: ціна може підскочити вже влітку

    Які зміни готує Кабмін і кого вони торкнуться

    В Україні з 1 липня впровадять нові умови постачання електричної енергії за умовами спецзобов'язань (ПСЗ). Імовірно, вартість струму збільшиться з 1,68 до 2,5-3 грн за кВт⋅год, залежно від обсягів споживання.

    Підвищення зачепить не всіх. Чим вище споживання, то більше доведеться платити. Ймовірно, зростання стосуватимуться тільки тих, хто використовує від 300 кВт⋅год струму на місяць. За кожну наступну кВт⋅год їм доведеться платити за новою ціною. З іншого боку, зараз розглядають можливість повернути пільгові тарифи для тих, хто витрачає до 100 кВт⋅год на місяць.

    «Я завжди виступав за те, щоб для тих, хто споживає більше ніж 500 кВт⋅год, ввели вищий тариф. Якщо у людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів. Вони спочатку думали про обсяг понад 300 кВт⋅год, а потім від 500 кВт⋅год. Такі ціни (2,5 грн за кВт⋅год) планують встановити 1 липня», – розповідає глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

    На думку експерта, варто ввести чотири різні тарифи: на перші 100 кВт⋅год у розмірі 90 коп., від 100 до 500 кВт⋅год – 1,68 грн, від 500 до 1000 кВт⋅год – 2,5 грн, і вище за 1000 кВт⋅год – більше ніж 3 грн. Однак і це не вирішить нестачі коштів на компенсацію вартості генерації струму.

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    Теги: Кабмін тарифи ціни електроенергія
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