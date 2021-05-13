Ціни на хліб і м'ясо піднімуться: українців попередили про подорожчання

Зміна цінової політики пояснюється сезонним чинником

Українців попередили про швидке подорожчання хліба і яловичини і при цьому відзначили, що на тлі загального зростання цін яйця і масло додавати в ціні більше не будуть. Про це розповів економічний експерт Олексій Дорошенко, пишуть «Українські новини».

Зміна цін пояснюється сезонним чинником. Так, овочі подешевшають через нового врожаю. А ось ціни на яйця знизяться через те, що цей продукт стали знову везти до Європи, що позначилося на зниженні цін. А ось великої рогатої худоби стало менше. Відповідно, м'ясо стало дорожче. Це світова тенденція, яка є і в Україні.

Шокували всіх напередодні Великодня ціни на масло поки не зменшуються, але і не ростуть. Також не дешевшають комбікорми і кукурудза, хоча скоро буде новий урожай цих товарів. Зростання цін на злакові викликав ще одне серйозне подорожчання – подорожчання хліба.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.