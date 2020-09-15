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    В 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень

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    <div class="alt">Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік</div> <span></span> - В 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень
    Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік

    Пенсії будуть рости трохи швидше інфляції

    Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

    Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

    Як повідомляло, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.

    Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.

    До слова, Верховна Рада 25 серпня ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплати в Україні до 5 000 гривень вже з 1 вересня.

    Разом з тим в Україні суттєво зросли борги із зарплат. Згідно даних Державної служби статистики, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року склала 3,4 млрд гривень.

    Слід нагадати також, що із 1 вересня ціна газу для населення виросла майже в півтора рази.

    інфляція зарплата пенсія
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