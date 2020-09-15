В 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень
Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік
Пенсії будуть рости трохи швидше інфляції
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.
Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради.
Як повідомляло, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.
Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.