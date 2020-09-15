В 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень



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Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік

Пенсії будуть рости трохи швидше інфляції

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Про це йдеться в проекті держбюджету, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Як повідомляло, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.