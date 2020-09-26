Підвищення пенсій. Коли, кому і скільки платитимуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найзахищенішими будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж, тому працювати «по-білому» вигідніше

Зростання виплат відбуватиметься в п’ять етапів

2021 року підвищення пенсій торкнеться близько 10 млн пенсіонерів, при цьому відбуватиметься воно в п’ять етапів для різних категорій. Міністерство соціальної політики склало інформаційний календар збільшення виплат.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Відомство нагадало, що найзахищенішими будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж, тому працювати «по-білому» вигідніше. Так, у осіб старше 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень. Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старше 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років, і почнеться програма для пенсіонерів старше 75 років з повним стажем.

У січні відбудеться підвищення пенсій з 2100 до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 5000 до 6000).

Продовження виплати щомісячної доплати до пенсії до 500 грн для осіб віком від 80 років і мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

Буде встановлена щомісячна доплата до 400 грн для пенсіонерів у віці 75-80 років і мінімальної пенсійної виплати 2500 грн за умови у них страхового стажу 20/25 років і більше.

З 1 березня планується індексація пенсій на 11%.

У квітні має відбутися автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу роботи.

У липні відбудеться підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів віком від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 6500).

При досягненні 80 років збільшення щомісячної доплати до пенсії до 500 грн і мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше; а одиноким пенсіонерам цього віку – 3342 грн.

Також в липні має відбутися підвищення прожиткового мінімуму з 1769 до 1854 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищень пенсій.

Буде збільшено щомісячну допомогу по догляду за одинокими пенсіонерами старше 80 років, які потребують стороннього догляду, до 742 грн.

У грудні планується підвищення ПМ з 1854 до 1934 грн, яке також призведе до збільшення надбавок і підвищень пенсій.

Найближче ж підвищення пенсій має відбутися 1 грудня 2020 року: на цю дату заплановано третє цього року збільшення соцстандартів – прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. За оцінками експертів Мінсоцполітики, після підвищення соцстандартів пенсії з 1 грудня стануть вище приблизно у 3 млн осіб, або у 30% пенсіонерів.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.