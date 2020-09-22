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    Економіка та фінанси

    Кабмін продовжив на 2021 рік додаткові виплати пенсіонерам: кому і на скільки

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    <p>З 1 березня доплати відбуватимуться за новим порядком</p> - Кабмін продовжив на 2021 рік додаткові виплати пенсіонерам: кому і на скільки

    З 1 березня доплати відбуватимуться за новим порядком

    Запроваджена з 1 квітня 2020 року щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн продовжена на наступний рік

    Уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №849.

    Згідно з текстом постанови, запроваджена з 1 квітня 2020 року щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн продовжена на 2021 рік та на наступні роки.

    При цьому з 1 березня доплати відбуватимуться за новим порядком. Так, особам, яким виповнилося 80 і більше років і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсація встановлена у розмірі 500 грн. Якщо з урахуванням цієї доплати розмір пенсії не досягає 2,6 тис. грн, таким особам надаватиметься додаткова доплата до пенсії.

    Крім того, з 1 липня 2021 року встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 400 грн особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80 річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2,5 тис. грн, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

    Документ також встановлює 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень .

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