В Україні розпочато фінансування пенсій жовтня



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1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку

У четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Зазначається, що на пенсійні виплати вже спрямовано 1,2 мільярда гривень.

«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.