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    Економіка та фінанси

    В Україні розпочато фінансування пенсій жовтня

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    <p>1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій</p> - В Україні розпочато фінансування пенсій жовтня

    1 жовтня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій

    Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку

    У четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

    Про це повідомляє пресслужба фонду.

    Зазначається, що на пенсійні виплати вже спрямовано 1,2 мільярда гривень.

    «Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.

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    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

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