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    У 2021 році зростуть пенсії: на скільки і коли

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    У 2021 році зростуть пенсії: на скільки і коли

    Розроблено календар підвищення пенсій на 2021 рік

    Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій. Про це заявила в ефірі «Українського радіо» очільниця міністерства Марина Лазебна.

    «Ми в міністерстві зробили календар підвищення пенсій на 2021 рік. І цей календар починається з січня. У січні підвищується мінімальна зарплата, і є стандарт, що 40% від цієї зарплати, яка буде 6 тис. грн, це стандарт мінімальної пенсії для людей 65 років при повному стажі», - сказала вона.

    Лазебна назвала такі дати і терміни:

    • З 1 січня 2021 року – зростання мінімальної пенсії 2100 до 2400 гривень;
    • 1 березня 2021 – щорічна індексація пенсій.

    «Параметри індексації будуть вирішувати в лютому», — зазначила Лазебна.

    Вона очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. Це необхідно, оскільки Пенсійний фонд підтримуватиметься за рахунок бюджету.

    «Минулого тижня уряд прийняв програму підвищення пенсій на 2021 рік... Я хочу, щоб ця програма була врахована в бюджеті. Коли йде бюджетний процес, людям треба пояснити, що їх очікує. І кошти повинні бути закладені», — наголосила Лазебна.

    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

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