  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    За останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30% – ООН

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підвищення світових цін на продукти спричинили у тому числі збої у поставках сировини - За останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30% – ООН
    Підвищення світових цін на продукти спричинили у тому числі збої у поставках сировини
    фото з відкритих джерел

    Згідно даних організації за 2021 рік ціни зросли до максимального рівня за останнє десятиліття

    Діюча при ООН Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) повідомила, що в жовтні ціни на продукти харчування у світі зросли на 3%, а за рік – на 30% і досягли найвищого рівня із липня 2011 року. Про це пише економічний портал «Калькаліст».

    Серед причин – підвищення попиту на тлі дефіциту врожаю. Телекорпорація CNN називає додаткові причини – підвищення вартості пшениці і рослинної олії.

    Ціна пшениці підскочила за жовтень на 5% через скорочення врожаю у Канаді, Росії та США, які є найбільшими експортерами цієї продукції.

    Вартість широко використовуваних у промисловості пальмової, соєвої та соняшникової олії зросла і призвела до підвищення індексу ООН на 9,6%.

    Вартість ячменю, рису і кукурудзи теж підвищилася.

    ФАО відзначає високий попит на такі популярні продукти харчування як порошкове молоко, кури, рослинні масла і ячмінь.

    Проблеми з урожаєм викликані зміною кліматичних умов, а зростанню цін сприяють додаткові фактори: збої поставок через епідеміологічні обмеження, брак робочих рук і зростаючі витрати на виробництво.

    Раніше повідомлялося, що в Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр.

    Також ціни на куряче філе, яловичину та свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно.

    Відповідно до оприлюднених даних, якщо у грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна складає 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

    Нагадаємо, за оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного рівня.

    До слова, раніше стало відомо, що в Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу.

    Також повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.

    Читайте також:
    Теги: ООН продукти ціни харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30% – ООН