За останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30% – ООН

Підвищення світових цін на продукти спричинили у тому числі збої у поставках сировини

Згідно даних організації за 2021 рік ціни зросли до максимального рівня за останнє десятиліття

Діюча при ООН Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) повідомила, що в жовтні ціни на продукти харчування у світі зросли на 3%, а за рік – на 30% і досягли найвищого рівня із липня 2011 року. Про це пише економічний портал «Калькаліст».

Серед причин – підвищення попиту на тлі дефіциту врожаю. Телекорпорація CNN називає додаткові причини – підвищення вартості пшениці і рослинної олії.

Ціна пшениці підскочила за жовтень на 5% через скорочення врожаю у Канаді, Росії та США, які є найбільшими експортерами цієї продукції.

Вартість широко використовуваних у промисловості пальмової, соєвої та соняшникової олії зросла і призвела до підвищення індексу ООН на 9,6%.

Вартість ячменю, рису і кукурудзи теж підвищилася.

ФАО відзначає високий попит на такі популярні продукти харчування як порошкове молоко, кури, рослинні масла і ячмінь.

Проблеми з урожаєм викликані зміною кліматичних умов, а зростанню цін сприяють додаткові фактори: збої поставок через епідеміологічні обмеження, брак робочих рук і зростаючі витрати на виробництво.

Раніше повідомлялося, що в Україні вартість соняшникової олії може найближчим часом збільшитися з близько 70 до 100 грн за літр.

Також ціни на куряче філе, яловичину та свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% та 7,4% відповідно.

Відповідно до оприлюднених даних, якщо у грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна складає 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

Нагадаємо, за оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припаде на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного рівня.

До слова, раніше стало відомо, що в Україні ціни на хліб можуть злетіти на 10-25% через здорожчання газу.

Також повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю ціни на продукти підуть вниз.

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