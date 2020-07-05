В Україні рекордно знизились ціни на цибулю



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Середні оптові ціни на цибулю в Україні сьогодні рівно в три рази нижче, ніж на ту ж дату 2019 року

Основними покупцями української цибулі в останні роки виступають країни ЄС

За інформацією аналітиків EastFruit, сьогодні на ринку України почали з’являтися оголошення про реалізацію врожаю цибулі 2020 року за рекордно низьким для останніх сезонів цінами. Купити якісну цибулю у фермерів південних регіонів України сьогодні можна по 2,5 грн/кг ($0,09).

Про це повідомляє Agronews.

За інформацією системи моніторингу оптових цін, в кінці минулого тижня овочівники південних регіонів України продавали цибулю в 2,4 рази дорожче. Звичайно, більшість фермерів заявляють більш високу ціну на цибулю, зокрема найбільш типова ціна становить 2,8 грн/кг, але реальні продажі цибулі йдуть по 2,5 грн/кг.

«Середні оптові ціни на цибулю в Україні сьогодні рівно в три рази нижче, ніж на ту ж дату 2019 року, коли продати цибулю можна було по 7,5 грн/кг. Більше того, протягом усього минулого сезону, ціни на цибулю не опускалися нижче 5 грн/кг. Така ціна трималася тільки у вересні 2019 року, коли пропозиція цибулі на ринку була максимальною. Востаннє оптову ціну цибулі в 2,5 грн/кг фіксували на ринку України рівно 2 роки тому – на початку липня 2018 року. Однак після цього ціни почали динамічно зростати протягом майже всього сезону 2018/19 років», – зазначає Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

«При таких цінах на цибулю в Україні вже можна говорити про експорт в Польщу, Молдову та Білорусь, де ціни знаходяться на рівні 25-35 центів США за кг якісної цибулі. При цьому Україна стає більш конкурентною на ринку цибулі ЄС, ніж Узбекистан, Казахстан і Таджикистан, де цибуля теж коштує близько 8-10 центів за кг, але транспортні витрати на її доставку до країн ЄС досягають 30-40 центів за кг», – говорить Андрій Ярмак.

За даними EastFruit, високі ціни на цибулю в Україні протягом двох сезонів поспіль призвели до зниження обсягів експорту української цибулі. У 2019 році Україна експортувала мінімальний обсяг цибулі з 2011 року – 13,2 тис. тонн. При цьому рекордний експорт за календарний рік з України було досягнуто в 2013 році, коли було вивезено понад 44,3 тис. тонн цих овочів.

Основними покупцями української цибулі в останні роки виступають країни ЄС (Польща, Румунія, Естонія, Чехія, Литва та Латвія), Білорусь і Ірак. У 2019 році Україна також експортувала значні обсяги цибулі ріпчастої на ринок Малайзії.

Нагадаємо, аграрії України станом на 2 липня 2020 року зібрали 1,129 млн тонн зерна з площі 419,4 тис. га; жнива вже тривають у шести областях. Сільгоспвиробники також приступили до збирання технічних культур.

До слова, в Україні значно скоротилося виробництво хліба.

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