В Україні різко впали ціни на черешню



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Виробники основною причиною обвалу ринку черешні називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту

Минулої суботи та неділі на ринках «Столичний» і «Троєщина» черешню можна було купити за 35-40 грн/кг

В Україні закупівельні ціни на українську черешню протягом вихідних обвалилися майже вдвічі. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

«Ще наприкінці минулого робочого тижня гуртові ціни на черешню гарної якості на київських ринках «Столичний» і «Троєщина» трималися в діапазоні 75-80 грн/кг, а продукція високої якості пропонувалася за ціною близько 100 грн/кг дрібним оптом. Однак уже у п'ятницю ціна черешні на «Столичному» впала до 60 грн, а у суботу та неділю обвалилася до рівня 35-40 грн/кг. На київському ринку «Троєщина» ціна на черешню впала і того нижче - до 25 грн/кг. у південних регіонах України черешню і зовсім можна було купити на оптових ринках по 20 грн/кг», - повідомляють оператори ринку.

Виробники основною причиною обвалу ринку черешні називають надлишок пропозиції на тлі істотного зниження споживчого попиту.

Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися продукції, збиваючи ціни, в тому числі і на якісний, калібрований і сортовий товар.

Так, під час минулих вихідних виробники протягом кількох діб намагалися реалізувати свою продукцію, в результаті і фрукти високої якості змушені були продавати по 30-50 грн/кг.

Ще однією причиною обвалу цін на черешню на вихідних українські виробники називають закриття дрібних ринків, в зв'язку з карантином, де раніше реалізовувалася значна частина плодоовочевої продукції. Багато з невеликих ринків в Україні так і не відкрилися.

Як повідомлялося, цього року експерти прогнозували в Україні низький врожай ранніх овочів та кісточкових фруктів через заморозки.

Нагадаємо, в Україні цього року ціни на фрукти та ягоди йдуть на рекорд.