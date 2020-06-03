В Україні цього року ціни на фрукти та ягоди йдуть на рекорд. Аналітики назвали причини



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Станом на початок червня у порівнянні з минулим роком найбільше зросли гуртові ціни на полуниці – в середньому в 2,6 рази

Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю, - аналітики

В Україні ціни на фрукти та ягоди зросли у порівнянні з відповідним періодом минулого року через несприятливі погодні умови. Про це повідомляють аналітики EastFruit та Української плодоовочевої асоціації.

Зазначається, що станом на початок червня найбільше зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 рази.

«Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася у відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими», - йдеться у повідомленні.

Аналітики інформують, що наразі так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблука.

«Частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків. Також на врожай і його якість негативно впливають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні. Ціни ж на яблука залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблук в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутні переважно імпортні яблука», - наголошують в Українській плодоовочевій асоціації.

Аналітики відзначають, що проблеми з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів має не лише Україна, але і більшість країн Європи.

«Ціни на груші за рік виросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортні груші. З імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. Фактично за рік вони подорожчали в середньому на 2-4% в гуртовій торгівлі, що робить його найдоступнішим фруктом. Ціни на лимони зараз в середньому на 25% вище, ніж роком раніше, а на апельсини – на 40% вище», - стверджують аналітики.

Попит на ці фрукти різко виріс в розпал пандемії коронакризи, тому ціни на них також залишаються досить високими.

Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться кількість імпортних абрикосів з Туреччини, Узбекистану та Іспанії, бо через заморозки власний врожай буде вкрай низьким.

Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте великі площі цієї ягоди мають компенсувати фактор зниження врожайності.

«Загальна пропозиція лохини може навіть зрости і відповідно, можливо ця ягода стане єдиною, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж минулого року», - повідомляють в Українській плодоовочевій асоціації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, експерт розповів, які продукти найбільше подорожчали під час карантину.