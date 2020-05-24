Цьогорічний урожай фруктів. Що загинуло і які будуть ціни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли почнеться збір нового урожаю, вартість фруктів суттєво впаде

Україна цьогоріч отримає низький урожай ранніх фруктів

Так заявила начальник відділу агрометеорології «Укргідрометцентру» Татяна Адаменко. «Територія країни велика, і всюди ситуація різна, – каже вона. – Тому прорахувати втрати у всіх областях неможливо. Але в загальному: заморозки були тривалими і вдарили по раннім сортам. Можна сказати, що в цьому році Україна залишиться без врожаю абрикос, персиків і слив».

Метеоролог уточнює, що, в першу чергу, сильно постраждали південні регіони, де масове цвітіння було саме в період заморозків, в північних областях «ще щось збереглося». І як резюме:

Будемо очікувати імпортні фрукти. Вітчизняних кісточкових буде мало, і коштуватимуть вони дуже дорого.

В той же час, Адаменко заспокоїла щодо яблук і груш. «Ці дерева цвітуть пізніше, тому принаймні готові до заморозків, – сказала вона. – Тому яблуні і груші не постраждали. Заморозки вдарили тільки по раннім сортам груш».

Який вродить урожай яблук

Аграрні експерти погоджуються з метеорологом і також заявляють, що від весняних заморозків яблука критично не постраждали. Тому українські виробники цих фруктів зберуть нині більший урожай яблук, ніж в 2019 році, вважає керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Олександр Хорєв.

«У 2020-му збиральні площі залишилися на рівні минулого року. Додатково вступають у плодоношення і нові сади, які активно закладалися три-п’ять років тому. Отже збір врожаю яблук має всі шанси вирости», – відзначає фахівець.

На хороший врожай розраховує і Василь Кузь, експорт-менеджер фермерського господарства «Гадз», яке займається вирощуванням яблук у садах на загальній площі 600 гектарів.

Цієї весни близько 25% наших дерев постраждали від заморозків, – каже Кузь. – Проте обсяги врожаю ми плануємо зібрати на рівні торішніх – дуже сподіваємося, що більше не буде «сюрпризів» погоди, в першу чергу, граду.

Що буде з ціною на яблука

З початку року в Україні ціна на яблука зросла в 1,5-2 рази. Але коли почнеться збір нового урожаю, вартість фруктів суттєво впаде. Крім того, є велика залежність від карантинної ситуації. Якщо в українських виробників виникнуть проблеми з експортом яблук, то вони почнуть продавати продукцію на внутрішньому ринку. Тоді ціни впадуть ще більше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Як повідомлялося, експерт розповів, які продукти найбільше подорожчали під час карантину.

Читайте також:

Джерело: 24 канал