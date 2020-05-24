Цьогорічний урожай фруктів. Що загинуло і які будуть ціни
Україна цьогоріч отримає низький урожай ранніх фруктів
Так заявила начальник відділу агрометеорології «Укргідрометцентру» Татяна Адаменко. «Територія країни велика, і всюди ситуація різна, – каже вона. – Тому прорахувати втрати у всіх областях неможливо. Але в загальному: заморозки були тривалими і вдарили по раннім сортам. Можна сказати, що в цьому році Україна залишиться без врожаю абрикос, персиків і слив».
Метеоролог уточнює, що, в першу чергу, сильно постраждали південні регіони, де масове цвітіння було саме в період заморозків, в північних областях «ще щось збереглося». І як резюме:
Будемо очікувати імпортні фрукти. Вітчизняних кісточкових буде мало, і коштуватимуть вони дуже дорого.
В той же час, Адаменко заспокоїла щодо яблук і груш. «Ці дерева цвітуть пізніше, тому принаймні готові до заморозків, – сказала вона. – Тому яблуні і груші не постраждали. Заморозки вдарили тільки по раннім сортам груш».
Який вродить урожай яблук
Аграрні експерти погоджуються з метеорологом і також заявляють, що від весняних заморозків яблука критично не постраждали. Тому українські виробники цих фруктів зберуть нині більший урожай яблук, ніж в 2019 році, вважає керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти» Олександр Хорєв.
«У 2020-му збиральні площі залишилися на рівні минулого року. Додатково вступають у плодоношення і нові сади, які активно закладалися три-п’ять років тому. Отже збір врожаю яблук має всі шанси вирости», – відзначає фахівець.
На хороший врожай розраховує і Василь Кузь, експорт-менеджер фермерського господарства «Гадз», яке займається вирощуванням яблук у садах на загальній площі 600 гектарів.
Цієї весни близько 25% наших дерев постраждали від заморозків, – каже Кузь. – Проте обсяги врожаю ми плануємо зібрати на рівні торішніх – дуже сподіваємося, що більше не буде «сюрпризів» погоди, в першу чергу, граду.
Що буде з ціною на яблука
З початку року в Україні ціна на яблука зросла в 1,5-2 рази. Але коли почнеться збір нового урожаю, вартість фруктів суттєво впаде. Крім того, є велика залежність від карантинної ситуації. Якщо в українських виробників виникнуть проблеми з експортом яблук, то вони почнуть продавати продукцію на внутрішньому ринку. Тоді ціни впадуть ще більше.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.
Як повідомлялося, експерт розповів, які продукти найбільше подорожчали під час карантину.
Джерело: 24 канал