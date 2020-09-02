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    Економіка та фінанси

    В Україні розпочали фінансування вересневих пенсій

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    2 вересня&nbsp;<span>Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій</span> - В Україні розпочали фінансування вересневих пенсій
    2 вересня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій

    Пенсійний фонд направив 600 млн грн на фінансування пенсій вересня

    Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій вересня.

    Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України у Facebook.

    Згідно з повідомленням, 2 вересня 2020 року фонд розпочав фінансування пенсій вересня.

    «На пенсійні виплати спрямовано 0,6 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі зазначили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

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    Як відомо, з 1 вересня в Україні зросла мінімальна пенсія.

    До слова, уряд планує доплачувати пенсіонерам у віці 75-80 років до 500 грн щомісяця.

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