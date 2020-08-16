В Україні змінився показник для обчислення пенсій



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Пенсійний фонд України затвердив показник червневої зарплати для обчислення пенсій

У Пенсійному фонді назвали середню зарплату в Україні

В Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

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До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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