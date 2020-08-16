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    Економіка та фінанси

    В Україні змінився показник для обчислення пенсій

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    Пенсійний фонд України затвердив показник червневої зарплати для обчислення пенсій - В Україні змінився показник для обчислення пенсій
    Пенсійний фонд України затвердив показник червневої зарплати для обчислення пенсій

    У Пенсійному фонді назвали середню зарплату в Україні

    В Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

    «Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок», – йдеться в повідомленні.

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    Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

    До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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