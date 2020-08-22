Українцям з 1 вересня підвищать пенсії: кому і на скільки



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В уряді кажуть, що через підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде

У Кабміні розкрили подробиці вересневого збільшення виплат

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

«Сума буде невелика, і охоплена кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн. Якщо прийме це Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, які мають 65 років», – пояснив радник міністра.

За його словами, через це підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде.

«Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб в наступному році повністю охопити всіх питанням індексації», – додав Шамбір.

Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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