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    Економіка та фінанси

    Українцям з 1 вересня підвищать пенсії: кому і на скільки

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    <p>В уряді кажуть, що через підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде</p> - Українцям з 1 вересня підвищать пенсії: кому і на скільки

    В уряді кажуть, що через підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде

    У Кабміні розкрили подробиці вересневого збільшення виплат

    Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій у 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

    Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

    «Сума буде невелика, і охоплена кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн. Якщо прийме це Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, які мають 65 років», – пояснив радник міністра.

    За його словами, через це підвищення мінімальних пенсій великого навантаження на бюджет не буде.

    «Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб в наступному році повністю охопити всіх питанням індексації», – додав Шамбір.

    Нагадаємо, в Україні змінився показник для обчислення пенсій.

    Раніше повідомлялося, що деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій.

    До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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